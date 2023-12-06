Перед произошедшим сегодня убийством за бывшим нардепом Украины Ильёй Кивой, который сбежал в РФ, следили как минимум три недели.

Об этом пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на слова убитого.

"За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. 2,5 месяца назад он (Кива - Ред.) переехал в отель "Величъ Country Club". Недавно экс-депутат Украины сообщал о возможной слежке за ним", - говорится в публикации.

По имеющимся данным, в последнем месте своего пребывания Кива проживал вместе со своей сожительницей.

"Ежедневно он выходил на вечерние прогулки по парку. Сегодня он повторил тот же маршрут, но не вернулся. Первым его уже окоченевшее тело обнаружила местная жительница - труп Кивы пролежал на морозе не меньше часа с момента убийства", - пишут россияне.

Ранее стало известно, что Илью Киву застрелили - он умер на месте. Следком РФ открыл уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Мы также сообщали, что о смерти экс-нардепа Украины стало известно из российских журналистов.