В Староконстантинове Хмельницкой области судили 31-летнего мужчину, который во время секса задушил 41-летнюю женщину. Его признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом пишет издание Zaxid.Net со ссылкой на решение Староконстантиновского районного суда.

Как говорится в приговоре Староконстантиновского райсуда, инцидент произошел 28 ноября 2021 года в подвале одной из многоэтажек в Староконстантинове. 31-летний мужчина, в ту ночь распивавший алкоголь в компании знакомых, под утро остался наедине с 41-летней женщиной. Они занялись сексом. Во время полового акта мужчина схватил ее за шею и держал так не менее минуты. В результате у жертвы произошел перелом подъязычной кости, женщина задохнулась и умерла.

Обвиняемый в суде рассказал, что держал женщину за шею недолго, и что не мог нанести ей таких сильных повреждений. По его словам, после того, как она стала задыхаться, он прекратил половой акт и заснул, а когда проснулся, то вышел на улицу, взял такси и поехал домой.

Тело погибшей обнаружили в подвале через неделю после инцидента. Полиция оперативно вычислила и задержала 31-летнего подозреваемого. Ему объявили о подозрении по статье умышленное убийство. Но суд переквалифицировал дело по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности), поскольку в суде следователи не смогли доказать, что мужчина имел преступный умысел. Его признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили пять лет тюрьмы – это максимальное наказание по этой статье. Кроме этого, он должен уплатить 300 тысяч грн моральной компенсации матери погибшей и еще 69 тысяч грн государству за проведенные экспертизы.

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