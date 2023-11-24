В польском городке Пущиково 42-летний украинец Сергей Трончук из Винницкой области убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух дочерей - 4 и 1,5 лет. Три тела пролежали в доме пять дней.

Об этом сообщает польское издание Fakt.

В публикации говорится, что в 2018 году Сергей приехал в Польшу и устроился на работу в эксклюзивный ресторан. Через год к мужчине приехала его жена Юлия. У супругов родились две дочери. Юлия имела еще сына от предыдущего брака.

Семья снимала дом в городке Пущиково недалеко от Познани. Сергей начал пить, из-за этого потерял работу и имел долги. В семье были постоянные ссоры. Именно во время одной из ссор 13 ноября Сергей убил свою жену Юлию и маленьких дочерей.

В прокуратуре Познани Сергей признался, что руками задушил жену, когда она спала; детей не хотел трогать, однако они проснулись, и он задушил их тоже.

11-летний сын в это время спал в другой комнате, мужчина его не трогал. Мальчику мужчина сказал, что мама и сестрички заболели ковидом и их забрали в больницу. А на самом деле три тела еще пять дней лежали в доме.

Ранее мы рассказывали, что в Польше украинец напал на женщину, откусил ей ухо и угнал ее авто, на котором врезался в дорожный знак.

А весной в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела нашли в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Пётрковской.