Новый год 2024 наступит 1 января. Это будет год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю.

Дракон — это мифическое существо, которое считается символом силы, удачи и мудрости. Зеленый цвет символизирует рост, обновление и надежду. Дерево — символ жизни, гармонии и равновесия.

Новый год Дракона — время новых начинаний и возможностей, когда мы можем загадать свои желания и верить в то, что они сбудутся.

В Украине Новый год — один из самых любимых праздников. Накануне принято украшать елку, зажигать гирлянды и огни, дарить подарки и устраивать праздничные застолья.

В нашей стране существует традиция встречать Новый год в кругу семьи и друзей. Близкие общаются и поздравляют друг друга с праздником.

Для удобства читателей публикуем открытки, картинки и поздравления с наступающим Новым годом 2024, которые можно отправить приятелям и родственникам в канун праздника.

Открытки и картинки с наступающим Новый годом 2024!