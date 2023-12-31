1 января наступает 2024 год. Его хозяином станет Зеленый Деревянный Дракон.

Этот год будет благоприятным для тех, кто хочет начать что-то новое. Дракон поможет людям, которые готовы к переменам и могут взять на себя ответственность.

Год Зеленого Деревянного Дракона будет благоприятным для тех, кто хочет добиться успеха в карьере или бизнесе, кто проявит инициативу и устремится к лидерству.

В этом материале мы публикуем красочные картинки и анимацию. Ближе к наступлению Нового года и сразу после него их можно отправить родственникам, друзьям, коллегам.

С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! Пусть 2024 год принесет радость и позитив!



