1 января наступает 2024 год. Его хозяином станет Зеленый Деревянный Дракон.
Этот год будет благоприятным для тех, кто хочет начать что-то новое. Дракон поможет людям, которые готовы к переменам и могут взять на себя ответственность.
Год Зеленого Деревянного Дракона будет благоприятным для тех, кто хочет добиться успеха в карьере или бизнесе, кто проявит инициативу и устремится к лидерству.
В этом материале мы публикуем красочные картинки и анимацию. Ближе к наступлению Нового года и сразу после него их можно отправить родственникам, друзьям, коллегам.
С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! Пусть 2024 год принесет радость и позитив!
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