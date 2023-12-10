Стихийное бедствие накрыло США. В штате Теннесси по меньшей мере шесть человек погибли после того, как торнадо и сильные штормы накрыли их. Стихия прошлась по южным районам штата.

Об этом сообщает ВВС.

В результате стихии частные дома были разрушены, около 60 тысяч человек остались без света.

"На данный момент мы можем подтвердить, что три человека погибли, двое взрослых и один ребенок, в результате торнадо, который прошел сегодня днем. Кроме того, 23 человека были госпитализированы", - сообщили в округе Монтгомери в штате Теннесси.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил о чрезвычайном положении, а также комендантском часе.

"Это ужасные новости, и наши сердца разбиты в мыслях о тех, кто потерял близких. Город готов помочь им в трудную минуту", - заявил Питтс.

Местные чиновники стали призывать людей держаться подальше от дорог.

"Мы все еще находимся на этапе поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении округа Монтгомери. Местная школа и церковь были стали приютом для тех, кто был вынужден покинуть свои дома или нуждался в помощи.

В сети публикуют кадры разрушительного урагана и его последствий в американском штате Теннеси.

Ранее весной пыльная буря в американском штате Иллинойс привела к массовой аварии на шоссе и многочисленным жертвам. Минимум 6 человек погибли и более 30 госпитализированы после ДТП с участием почти 100 машин. Местная полиция не исключает, что число жертв может вырасти: травмы у некоторых пострадавших представляют угрозу жизни.