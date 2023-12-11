Отцу Бритни Спирс Джейми Спирсу ампутировали ногу. Это произошло еще месяц назад, но прессе стало известно только сейчас.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

У 71-летнего Джейми была обширная инфекция одной из нижних конечностей, из-за которой он на несколько недель попал в больницу. Ему сделали 5 неудачных операций по сдерживанию инфекции, и врачи решили, что единственный выход — ампутация.

Джейми чувствует себя не очень хорошо. В силу возраста у него есть другие заболевания, к тому же он подавлен потоком ненависти от фанатов Бритни после истории с опекунством.

Источники также сообщают, что в последнее время Бритни смягчилась по отношению к своему отцу. Иногда она говорит, что скучает по отцу, а однажды даже обмолвилась, что готова послать ему деньги.

Джейми же не желает ничего, кроме примирения с дочерью, и не держит на нее зла.

В последнее время Бритни пытается наладить семейные отношения. Она приглашала свою мать Линн в Лос-Анджелес на минувших выходных на вечеринку по поводу своего 42-го дня рождения (певица родилась 2 декабря), и они прекрасно ладили. Мать и дочь уже несколько недель активно общаются по телефону и строят новые отношения.

Бритни также приглашала на вечеринку сестру Джейми Линн, но той не было в городе и она не смогла присутствовать.

Напомним, певица долго судилась с отцом по поводу избавления от его опеки. Певица рассказывала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя "порабощенной".

Летом 2021 года суд в США оставил Бритни под опекой отца, несмотря на жалобы и кампанию фанатов в ее поддержку.

Однако через несколько недель после решения суда Джейми Спирс добровольно согласился отказаться от опекунства над дочерью.