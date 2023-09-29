Полиция навестила американскую певицу Бритни Спирс после того, как та опубликовала видео своего танца с ножами в Инстаграме.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на свой источник.

Как рассказали патрульные, их вызвали проверить состояние здоровья 41-летней певицы после звонка "не от фаната, а от близкого к ней человека".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria River Red (@britneyspears)

"Мы отправили сержанта Макконвилла, который многие годы работает в этом районе и уже приезжал в резиденцию Спирс. Он отметил, что у дома с полицейским связался руководитель службы безопасности певицы, который подтвердил, что с ней всё в порядке", — добавили в полиции.

Источник NBC также подтвердил, что состояние певицы "нормальное".

"Всё это слишком раздули. Она просто выражала свою свободу и продолжает это делать", — прокомментировал он.

Спирс выложила в своих соцсетях видео танца 25 сентября с подписью: "Сегодня я начала играть с ножами на кухне". Певица добавила, что поклонникам не стоит беспокоиться, так как это бутафорские ножи. Однако на других видео певицы, появившихся после ролика с ножами, многие заметили порез на ноге и повязку на руке.

Позже Спирс добавила, что просто копирует Шакиру, которая плясала с ножами во время своего выступления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в начале сентября.

В август мы писали, что муж Спирс подал на развод из-за ее измены.

Мы также сообщали, что в прошлом году впервые за шесть лет певица выпустила песню — она исполнила дуэт с Элтоном Джоном.