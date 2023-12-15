12 тысяч россиян идентифицирует себя с эльфами, что представляет серьезную угрозу для России.

Об этом во время выступления в Курганской области заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Его слова приводят российские СМИ

По словам Худолеева, российские дети массово учат эльфийский язык, созданный автором "Властелина колец" Джоном Толкином, и идентифицируют себя с "эльфийской народностью".

"В России при последней переписи населения официально была зафиксирована эльфийская народность. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так: кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — заявил Худолеев.

В чем именно заключается угроза, которую несут России эльфы, чиновник не уточнил.

Год назад мы сообщали, что в Британии фанатов Гарри Поттера попросили перестать приносить носки и другие предметы на импровизированную могилу одного из персонажей романов и фильмов о мальчике-волшебнике - домашнего эльфа Добби.

А в сентябре в Берлине на Потсдамском вокзале прошла встреча людей, которые идентифицируют себя как собаки.