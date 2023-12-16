Правоохранители провели 37 одновременных обысков и осмотров по месту работы и проживания фигурантов, в местах незаконной порубки ими деревьев и хранения незаконно добытой древесины.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Установлено, что группа должностных лиц одного из государственных предприятий совместно с другими лицами организовала схему незаконной порубки деревьев на территории Чугуевского района Харьковской области.

"Злоумышленники вырубывали деревья в принадлежащих государственному предприятию лесные угодья с целью их дальнейшей продажи. Они занижали диаметры стволов деревьев, которые назначались к рубке, и их категории качества, по документам определяли деловую древесину как дровяную и присваивали разницу в стоимости от реализуемого" - говорится в сообщении.

По результатам обысков и осмотров обнаружены и изъяты: незаконно добытая древесина, бензопилы, транспортные средства, на которых вывозилась древесина, деньги в сумме 1 043 570 гривен, 78 252 долларов США, 5 950 Евро, документы по лесохозяйственной деятельности, черновые записи и средства фигурантов. Кроме того, у участников группы обнаружен и изъят предмет, похожий на корпус ручной гранаты Ф-1 и сверток с веществом растительного происхождения.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, что весной в Киевской области полиция разоблачила масштабную схему нелегальной вырубки леса под видом санитарной очистки. Таким образом был нанесен ущерб на четыре миллиона гривен. Древесину продавали и местным жителям, не имея на то предусмотренной законом документации.