На популярных курортах Львовской области Сходница и Трускавец в этом году хорошо бронируют номера в дорогих отелях, а в бюджетных не резервируют вообще.

Об этом рассказал директор ресторана в Сходнице Артем.

"Дорогие отели бронируются хорошо. Может, не так, как в прошлом году, но бронируются хорошо. Частный сектор, где номера по 500-600 гривен, не бронируется вообще. Это значит, что средний класс пропадает: он либо стал богаче, либо беднее", - сказал мужчина.

При этом, по его словам, снизить цены невозможно: их диктует рынок.

Ранее "Страна" рассказывала, сколько придется заплатить, чтобы отметить Новый год в "Буковеле". Например, чтобы отпраздновать Новый год и остаться до Рождества (с 31 декабря по 7 января), в буковельском "Mountain Residence Apartments&Chalet" придется заплатить 245 215 гривен на двоих. Есть варианты и дешевле, но большинству украинцев они тоже не по карману.

На новогодние гастроли в Буковель собираются многие звезды украинского шоу-бизнеса. Цены на их выступления, как и на проживание в гостиницах, сильно кусаются. Скажем, стоимость одного билета на концерт Ольги Поляковой колеблется от 4000 до 5300 грн - в зависимости от расположения столика к сцене.