В США водитель врезался в одну из машин в составе кортежа президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер.

Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

Отмечается, что Джилл Байден первой села в автомобиль кортежа, а выход Байдена был прерван в тот момент, когда "машина ударила внедорожник кортежа". В результате инцидента ни президент США, ни его жена не пострадали.

Журналисты сообщают, что мужчина, врезавшийся в одну из машин из кортежа Байдена, был пьян.



Полиция Уилмингтона обвинила 46-летнего местного жителя в нетрезвом вождении и невнимательности.

Напомним, недавно сотрудники американских спецслужб открыли огонь по трем неизвестным, которые пытались проникнуть в автомобиль, перевозивший внучку президента США Джо Байдена. Один из агентов открыл огонь, но от выстрелов никто не пострадал. Трое человек, пытавшихся проникнуть в автомобиль, смогли скрыться.

Также мы писали, что в Индии, где на саммите стран G20 ("Большой двадцатки") присутствовал и президент США Джо Байден, уволили одного из водителей кортежа главы американского государства. Это случилось после того, как он подвез частного клиента незадолго до официального выезда с Байденом.