В Индии, где на саммите стран G20 ("Большой двадцатки") присутствует и президент США Джо Байден, уволили одного из водителей кортежа главы американского государства. Это случилось после того, как он подвез частного клиента незадолго до официального выезда с Байденом.

Об инциденте пишет газета Indian Express.

В публикации говорится, что в МИД Индии наняли несколько частных авто для кортежа Байдена в рамках саммита G20 в Нью-Дели. Одна из машин, зарегистрированная в индийском штате Харьяна, должна была сопровождать американского президента в составе передовой группы кортежа. Ее специально обклеили для узнаваемости, а водителю поручили находиться в отеле "Маурья", где остановился президент США.

Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:.00–9:30. Около 8 часов утра водителю позвонил его постоянный клиент, являющийся бизнесменом, и попросил подвезти его до отеля "Тадж Мансингх", где остановился президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Водитель согласился. Однако на въезде в отель сотрудники службы безопасности отказались впускать машину, увидев наклейки с кортежем Байдена и отелем "Маурья".

Водителя и пассажира допросили. Первый утверждал, что не знал о подобном запрете, поэтому и подвез бизнесмена. После этого начальника протокольного отдела МВД проинформировали об инциденте, автомобиль исключили из кортежа Байдена и сняли с него все наклейки.

Сообщается, что ни водителю, ни бизнесмену никакого юридического наказания не грозит.

Ранее мы рассказывали, как в конце июля Байден второй раз за месяц взял пляжный отпуск. На курорт его доставил кортеж из 20 авто.

А в начале того же месяца на саммите НАТО в Вильнюсе президента США сопровождал кортеж из более чем четырех десятков авто.