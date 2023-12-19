Одесский международный кинофестиваль 2024 года пройдет в Киеве 12-20 июля.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба ОМКФ.

"15-й ОМКФ состоится 12-20 июля 2024 г. в Киеве и начинает прием фильмов на участие в конкурсных программах", - сказано в сообщении.

Заявки на участие принимаются с 19 декабря этого года до 1 мая 2024 года. К участию в национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 г.

К участию в международной европейской конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 г.

В год вторжения России в Украину кинофестиваль в Одессе не проводили. Его конкурсные программы прошли в рамках Варшавского международного кинофестиваля.

В этом году фестиваль по соображениям безопасности проводили в Черновцах. На родине фестиваля, в Одессе, состоялись только показы специальных программ.

Фестиваль славится проходом знаменитостей по красной дорожке. Многие из них выбирают для этого весьма странные наряды, которые не раз попадали в мемы.