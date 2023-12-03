Российский режиссер Александр Сокуров считает, что его карьера в РФ завершена после отказа Минкульта в прокате фильма "Сказка".

Об этом мэтр российского кино сообщил в интервью российским изданиям.

"Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из‑за данного запрета, отказа в прокате завершилась", - сказал режиссер.

Сокуров добавил, что не видит для себя вариантов продолжать снимать картины.

"Куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?" - возмутился режиссер.

В октябре Минкульт запретил показ "Сказки" на международном фестивале "Каро.Арт". Постановщик предполагал, что другие его ленты ждет "негласный запрет" на показ. Сокуров отметил, что запрет на показ фильма есть только в РФ и Германии. Позже ленте не выдали прокатное удостоверение.

По сюжету "Сказки", в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.

Сокуров известен как документалист, а также благодаря своим художественным фильмам "Молох", "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын".

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