Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова, 16-летняя Маша, продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. 27 августа она выступит на "Фестивале независимости" во Львове. Мероприятие стартовало вчера и завершится в воскресенье.

Билеты на фестиваль активно продают интернет-магазины.

В мероприятии принимают участие многие украинские топ-артисты: Алексеев, Иво Бобул, Степан Гига, Probass & Hardi, Мишель Андраде и другие. В один день с Даниловой выступят Monatik, Pianoбой, Tember Blanche и Roxolana.

Билеты на фестиваль стоят от 650 до 1500 гривен, он проходит в комплексе Emily Resort.

Мы рассказывали, что Данилова уже сняла несколько клипов. В одном из них на песню "Кайф" она доносит идею, что, по ее словам, "жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят".

Ранее большой скандал вызвала реклама этого клипа Даниловой, которую крутили на столичном ТРЦ "Гулливер".

В ТРЦ затем утверждали, что запустили рекламу бесплатно.

"Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Все думают что это круто и легко, но мне в несколько раз сложнее", - ответила хейтерам Данилова.