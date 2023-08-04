Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал русских азиатами, отличительным признаком которых, по его мнению, является отсутствие человечности.

Об этом он сказал в программе регионального канала НТА "Говорити великий Львов".

"Я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Этим мы отличаемся от них. Наше ключевое отличие от них – человечность", – заявил Данилов.

На его слова отреагировал в Фейсубке основатель проекта путешествий "I Love Asia" Евгений Ихельзон. Он назвал высказывания Данилова ксенофобскими.

"Хочу от имени всех украинцев принести извинения за высказывания секретаря СНБО Данилова, где он говорит, что россияне являются азиатами, поэтому у них другая культура и они не помогают друг другу. Извиниться за ксенофобию и несуразность человека, который на такой важной должности. Извиниться перед всеми жителями Азии, которые любят и уважают Украину и всегда предоставляли массу примеров человечного поведения", – написал Ихельзон.

Ранее, в начале июля, Данилов заявлял, что Россия не является государством и распадется.

Также он считает, что "недобиткам русского мира, считающим, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на русском" языке, не место в Украине.