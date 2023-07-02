Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что Россия не будет существовать в нынешнем виде, и что Запад должен распрощаться с иллюзией сохранения РФ.

Такое мнение Данилов высказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде. Данилов уверен, что Кремль "не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности".

Секретарь СНБО заявил, что мятеж "вагнеровцев" показал, что "Россия не является государством".

"Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе", - добавил он.

Данилов сказал, что во время мятежа ЧВК "Вагнер" Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада. Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее в США говорили, что заранее знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России.

Тем временем сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью.