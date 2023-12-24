На севере Дании на пляжи выбросило тысячи ботинок после того, как судно Mayview компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами из-за шторма "Пиа".

Об этом сообщает датский телеканал DR.

Отмечается, что судно Mayview следовало из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. После обрушившегося шторма в Северном море были утеряны 46 контейнеров с товарами.

Кроме обуви, которой оказалось больше всего, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек, что можно заметить на опубликованном телеканалом фото.

Шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря. Он привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. Об урагане сообщали и в Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

Ранее мы рассказывали, как несколько лет назад в Великобритании на пляж Норфолка из моря выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов (62,6 млн долларов).

А на один из техасских пляжей после урагана "Харви" выбросило неизвестного морского монстра. Позже ученые установили, что существо относится к семейству острохвостых угрей, возможно, к виду Aplatophis chauliodus.