У президента Гарвардского университета Клодин Гэй нашли "бесчисленный" плагиат в научных работах, сообщает The Washington Post.

Однако ее не уволили, что вызвало недоумение в академической среде.

"Не может быть, чтобы студентов исключали из университета из-за плагиата, но президенту университета разрешено было продолжать работать, как прежде", - заявил профессор лингвистики Колумбийского университета Джон Маквортер.

Темнокожую Гэй публично поддержал экс-президент США Барак Обама, который учился в Гарварде.

Ранее ее критиковали за то, что она не осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль и антисемитские беспорядки в кампусе.

Ранее в Раде предложили наказывать за написание научных работ третьими лицами за деньги.

На заседании 25 января Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон "Об образовании". Они устанавливают ответственность за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добропорядочности - то есть за написание научных работ третьими лицами на заказ за деньги.

Также стало известно, что украинским вузам разрешат аннулировать дипломы за плагиат в работах.

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому украинские высшие учебные заведения смогут отменять дипломы о высшем образовании и присвоении квалификации. Аннулировать диплом можно будет за нарушение академической добропорядочности, например за плагиат в работе.