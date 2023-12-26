В польской партии "Право и справедливость", которая перешла в оппозицию после проигранных парламентских выборов, рассчитывают на возможность отстранения от власти премьера Дональда Туска с помощью президента Анджея Дуды и контролируемого ПиС Конституционного трибунала.

Об этом говорится в материале Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, правое крыло ПиС во главе с лидером Ярославом Качиньским ожидает, что Туск захочет обойти вето Дуды на поправки в бюджет, которые предусматривают выделение 3 миллиардов злотых на государственных вещателей в условиях реформы.

Туск планирует внести соответствующие поправки в закон о бюджете (сейчас они изложены в отдельном законопроекте), после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены при каденции ПиС. Трибунал должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.

Согласно конституции Польши, принятый закон о бюджете должен быть представлен Дуде в течение четырех месяцев после внесения проекта, иначе он может принять решение о роспуске парламента.

Предыдущее правительство Матеуша Моравецкого от ПиС подало проект бюджета на следующий год 29 сентября.

"Сторонники жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли", – пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в ПиС.

Ранее сообщали, что в Польше новое правительство Дональда Туска уволило руководство государственных СМИ, обвинив их в пропаганде партии "Право и справедливость", которая потеряла власть на минувших парламентских выборах.