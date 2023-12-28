Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента Украинской ассоциации футбола.

Об этом говорится на сайте организации.

Его кандидатуру выдвинули все постоянные члены УАФ, имеющие на это право. Сам он также предоставил свое согласие на участие в выборах.

Кандидатуру Шевченко могут утвердить 25 января на внеочередном Конгрессе УАФ.

"Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Андрея Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом. Также от кандидата получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ", - говорится в сообщении.

В начале декабря Андрея Шевченко выдвинули кандидатом в президенты Украинской ассоциации футбола.

Напомним, предыдущий президент УАФ Андрей Павелко с июня 2023 года находится под стражей без права внесения залога. Его арест связан с уголовным делом по нецелевому использованию средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы.