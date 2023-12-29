Ночью 29 декабря рф осуществила беспилотную атаку по Одессе и области.

В Одесском районе произошло попадание в здание одного из объектов инфраструктуры, как пишут, законсервированного.

В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который потушили спасатели, пострадавших нет.

По данным Генштаба, этой ночью в Украине было сбито 18 из 22-х "Шахидов".

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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