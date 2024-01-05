В США приговоренный к тюремному заключению рецидивист Деобра Делоне Редден избил судью в зале суда после вынесенного ему приговора.

Об этом сообщают американские СМИ и публикуют видео инцидента.

Суд проходил в Лас-Вегасе. 30-летнего рецидивиста по фамилии Редден обвиняли в попытке нанесения тяжких телесных повреждений бейсбольной битой (по этому делу его арсестовали в прошлом году). Мужчина просил суд оправдать и отпустить его.

Однако судья Мэри Кей Холтус приговорила его к тюремному сроку, после чего разъяренный подсудимый набросился на нее и избил, нанеся лёгкие травмы. Судья упала со стула и ударилась о стенку. Одному из стражей порядка Редден разбил голову и вывихнул плечо.

Обвиняемого с трудом удалось повалить на пол за скамьей судьи нескольким сотрудниками суда и тюрьмы. В итоге его препроводили в тюьму округа Кларк и вместо одного обвинения выдвинули уже 13 новых.

"Все произошло так быстро, что было трудно понять, что делать", — объяснил инцидент главный прокурор округа Ричард Скоу.

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