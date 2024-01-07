13-летний подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон первым в мире смог пройти все уровни игры-головоломки "Тетрис" для Nintendo. Причем это заняло у него всего 38 минут.

О достижении сообщает газета The New York Times.

"Матч" с компьютером состоялся в конце декабря. Гибсон дошел до 157-го уровня головоломки, в которой нужно выстраивать в линию падающие строительные блоки. На этом уровне после исчезновения очередной линии игра остановилась из‑за отсутствия дальнейшего программного кода. Система зависла и выдала ошибку. Этот момент и реакция мальчика попали на видео.

"Я не чувствую своих пальцев", - восклицает Уиллис в ролике.

Раньше такого результата мог достичь только искусственный интеллект, а сама созданная 40 лет назад советским инженером Алексеем Пажитновым игра считалась непроходимой. До 2010 года геймеры могли дойти только до 29-го уровня, но после этого они научились использовать новые методы типа "гипертаппинга" и смогли подняться выше.

По словам Гибсона, он увлекся игрой в 2021 году, когда посмотрел обзор на Ютубе. С тех пор он играл в "Тетрис" каждую неделю по 20 часов. Он также участвовал в турнирах по "Тетрису", зарабатывая около 3 тысяч долларов за участие.

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