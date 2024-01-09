Датская LEGO требует у украинской компании уничтожить 11 тысяч заказанных ею игрушек
Датский производитель сюжетных конструкторов LEGO подал иск против украинского ООО "Компания Генезис" из Стрыя Львовской области. Поводом для иска стали игрушки компании, нарушающие авторское право.
Об этом сказано в постановлении Хозяйственного суда Львовской области.
Согласно материалам дела, в прошлом году стрыйская компания заказала 11 064 детских конструкторов торговой марки Alle Blox из Китая, в которых есть копии фигурок, запатентованных датским производителем игрушек. В апреле 2023 года из сообщения львовской таможни представитель компании LEGO узнал о ввозе этих игрушек в Украину. Тогда он обратился в Хозяйственный суд Львовской области с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, которые, по его словам, нарушают авторские права.
В заявлении представитель LEGO отметил, что компания провела экспертное исследование игрушек, заказанных "Компанией Генезис". Эксперты установили, что в своих конструкторах изготовитель Alle Blox скопировал две фигурки, дизайн которых запатентовала LEGO. Одна из них – это фигурка по имени Стефани, которая продавалась в комплекте набора LEGO Friends. Этот набор вышел в продажу в США в начале 2012 года.
В связи с нарушением права на интеллектуальную собственность LEGO требует остановить растаможку конструкторов, а также изъять их из обращения и уничтожить. Следующее заседание, на котором будет решаться судьба игрушек, состоится 11 января.
Фигурка Стефани. Фото: etsy.com
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