Датский производитель сюжетных конструкторов LEGO подал иск против украинского ООО "Компания Генезис" из Стрыя Львовской области. Поводом для иска стали игрушки компании, нарушающие авторское право.

Об этом сказано в постановлении Хозяйственного суда Львовской области.

Согласно материалам дела, в прошлом году стрыйская компания заказала 11 064 детских конструкторов торговой марки Alle Blox из Китая, в которых есть копии фигурок, запатентованных датским производителем игрушек. В апреле 2023 года из сообщения львовской таможни представитель компании LEGO узнал о ввозе этих игрушек в Украину. Тогда он обратился в Хозяйственный суд Львовской области с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, которые, по его словам, нарушают авторские права.

В заявлении представитель LEGO отметил, что компания провела экспертное исследование игрушек, заказанных "Компанией Генезис". Эксперты установили, что в своих конструкторах изготовитель Alle Blox скопировал две фигурки, дизайн которых запатентовала LEGO. Одна из них – это фигурка по имени Стефани, которая продавалась в комплекте набора LEGO Friends. Этот набор вышел в продажу в США в начале 2012 года.

В связи с нарушением права на интеллектуальную собственность LEGO требует остановить растаможку конструкторов, а также изъять их из обращения и уничтожить. Следующее заседание, на котором будет решаться судьба игрушек, состоится 11 января.

Фигурка Стефани. Фото: etsy.com

Ранее мы сообщали, что в США авторы требуют компенсации за использование их работ искусственным интеллектом.

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