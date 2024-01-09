Поезд "Интерсити", направляющийся из Киева в Днепр застрял посреди поля.

Об этом сообщают телеграм-каналы Днепра со ссылкой на информацию от пассажиров "Укрзализныци".

Поезд №734 ("Интерсити+") направления "Киев - Днепр" уже более часа стоит где-то в полях после остановки, как было объявлено пассажирам, "по техническим причинам". Сейчас пассажиры ждут эвакуационный локомотив, что отбуксирует состав до станции "Шевченко", а оттуда пассажирам предлагают пересесть на другой поезд.

Тех, кто следует в Днепр, развезут по домам автобусами, а тому, кто следует проездом, бесплатно предоставят комнаты отдыха.

Застрявший состав выехал из Киева в 16:14, а в Днепр должен был по расписанию прибыть в 22:27. Но сейчас ориентировочное время прибытия с учётом буксировки изменили на 1:00 ночи.

С поездами "Интерсити" нередко случаются такие незапланированные многочасовые остановки.

Ранее мы писали, что поезд Интерсити, ехавший из Киева в Запорожье, застрял в снегу под Черкассами.

"Поезд "Интерсити" в Запорожье стал. На колее сантиметров 30 снега. Почему нет "Дьюти фри", когда он нужен", - писал тогда в соцсетях один из пассажиров, который находился в поезде.

Мы также сообщали, что в Полтавской области в поселка Чутово, недалеко от границы с Харьковской областью, посреди поля поломался поезд "Интерсити", который ехал в Харьков.