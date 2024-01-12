Китайский стартап Betavolt заявляет, что изобрел ядерную батарею, которая может генерировать электроэнергию 50 лет без необходимости зарядки или обслуживания.

Об этом пишет издание Independent.

Компания утверждает, что ее батарея сможет питать мобильные телефоны, которые вообще не придется заряжать, дроны, которые смогут летать вечно, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, искусственные сердца, слуховые аппараты, и многое другое.

Разработчики говорят, что поместили 63 ядерных изотопа в модуль электропитания размером меньше монеты.

Сейчас батарея следующего поколения уже вступила в стадию пилотных испытаний. Авторы уверены, что она дойдет до серийного производства в коммерческих целях.

Помимо этого заявлено, что такая ядерная батарея абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения, а после периода распада все 63 радиоактивных изотопа превращаются в стабильный изотоп меди.

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