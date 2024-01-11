Бывшая замгенпрокурора Ольга Колинько скончалась еще два месяца назад - в ноябре. А ее дочь - около трех недель назад, в декабре.

Об этом со ссылкой на предварительные данные полиции сообщают СМИ.

Женщин нашли в своих квартирах, расположенных по соседству. При этом, как отметила представитель Нацполиции Елена Бережная, обе квартиры были закрыты изнутри, а на телах матери и дочери не обнаружили признаков насильственной смерти.

Однако источники СМИ сообщают, что по результатам вскрытия у Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением. Вскрытие ее дочери еще не завершено.

По данным следствия, Колинько долгое время болела и не выходила из дома. Нашли ее случайно, когда по стояку к соседям начала течь вода. В быту пожилой женщине помогала дочь.

Напомним, что в свое время Ольга Колинько была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. В 2008 году был найден убитым ее отец.

Вчера мы писали, что работники ЖЭКа в собственной квартире нашли мёртвой бывшую замгенпрокурора, а её дочь Ярославу - без признаков жизни в квартире рядом.

Ранее мы рассказывали о том, как военного прокурора нашли убитым из табельного оружия в собственном кабинете.