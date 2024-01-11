Секретариат уполномоченного по защите государственного языка не зафиксировал ни одной русскязычной песни на общенациональных радиостанциях.

Об этом сообщается в Фейсбуке мовного омбудсмена Тараса Креминя со ссылкой на обзор суточного эфира 14 общенациональных радиостанций.

В то же время у Креминя отметили, что до сих пор нередки случаи использования негосударственного языка в информационных и развлекательных передачах по радио.

Во время обзора были проанализированы круглосуточные эфиры 2 и 7 декабря 2023 года всех 14 радиостанций, которые в соответствии с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания ведут общенациональное радиовещание. Установлено, что из 8334 песен, воспроизведенных в эфире радиостанций в течение двух дней, 5599 исполнены на украинском языке (67,3%), 2732 - на официальных языках Европейского Союза (32,7% ) и три - на грузинском.

Пять вещателей транслировали песни исключительно на украинском языке; еще пять наполняли свой эфир украиноязычными композициями больше, чем на 50%; четыре ставили преимущественно музыку на языках ЕС.

"Второй год подряд мы фиксируем, что в ответ на масштабное вторжение России на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и русскоязычные песни. В прошлом году из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке, а в этом году из более чем 8 тысяч - ни одной", - сказал Креминь.

Случаи использования негосударственного языка ведущими и экспертами в информационных и развлекательных передачах отмечены на радиостанциях "Украинское радио", "Радио НВ", "Хит ФМ", "Мелодия FM" и "Перец FM".

Согласно статье 40 закона Украины "О медиа" радиовещатели обязаны обеспечивать долю песен на украинском языке в 40% в течение суток.

С 1 января 2024 года радиовещатели обязаны обеспечивать не менее 90% недельного объема ведения программ, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных на государственном языке.

17 июля 2024 года вступит в силу пункт закона "О медиа" в соответствии с которым в прямых эфирах допускается использование других языков без дублирования, если общая продолжительность реплик на негосударственном языке не превышает 10% продолжительности программы. При трансляции программы в записи такие реплики и выступления должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке.

Ранее