В Одессе на Дерибасовской разгорелся новый конфликт - вероятно, из-за исполнения песен на русском языке уличным музыкантом.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

На кадрах возле музыканта переругиваются мужчина и молодая женщина. Мужчина с матами кричит: "До какого прилета вы будете это слушать, бл@дь?" Женщина что-то эмоционально ему отвечает.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе русскоязычная женщина пыталась запретить уличному музыканту исполнять песни на русском языке.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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