Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил штраф на киевского таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке.

Об этом говорится на странице омбудсмена в Facebook.

"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претенциозную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре в Киеве водитель службы такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке.

После этого перевозчик уволил его с работы: компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста. Действия перевозчика вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи призывали вернуть аккаунт таксисту и заявляли, что перестанут пользоваться услугами Bolt.

Ранее мы сообщали, что в Украине на треть выросло число жалоб на применение русского языка. Большинство таких случаев зафиксировали в Киеве. За минувший год зафиксировано 3692 жалобы.