Омбудсмен наложил штраф на таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил штраф на киевского таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке.
Об этом говорится на странице омбудсмена в Facebook.
"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претенциозную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - подчеркнул он.
Напомним, в октябре в Киеве водитель службы такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке.
После этого перевозчик уволил его с работы: компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста. Действия перевозчика вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи призывали вернуть аккаунт таксисту и заявляли, что перестанут пользоваться услугами Bolt.
Ранее мы сообщали, что в Украине на треть выросло число жалоб на применение русского языка. Большинство таких случаев зафиксировали в Киеве. За минувший год зафиксировано 3692 жалобы.