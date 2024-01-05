В Житомире пассажирка пожаловалась в поддержку службы такси на водителя, который не говорил с ней на украинском языке и "игнорировал" ее замечания. Женщина угрожала обратиться в полицию.

Ее переписка со службой всплыла в соцсетях.

"Ваш водитель нарушил закон о языке, то есть отказывался говорить со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением. В ответ на мое возмущение водитель показательно игнорировал меня. Я требую уволить этого водителя или я передам информацию в полицию", - пригрозила недовольная пассажирка.

В службе ей ответили, что водитель по имени Юрий глухой и "не говорит ни на каком языке".

"Мы сожалеем о том, что у вас не сложилась коммуникация с водителем. Просим обратить внимание, что при заказе такси было указано, что вас обслужит водитель с нарушениями слуха. Он не говорит ни на каком языке", - сказано в ответе службы поддержки клиентов.

Судя по скринам переписки, инцидент произошел еще в ноябре.

Напомним, осенью большой резонанс вызвал скандал в Киеве, где водитель такси Bolt высадил двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке.

Вскоре компания Bolt навсегда заблокировала аккаунт мужчины. За это в соцсетях на компанию обрушился шквал критики.