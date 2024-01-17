Американского актера с австрийскими корнями и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена.

Об этом со ссылкой на источник сообщает немецкая газета Bild. Издание также публикует фотографию актера в кабинете полиции аэропорта.

76-летний артист прилетел в столицу Баварии сегодня. Оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит. Однако во время таможенного осмотра Шварценеггера задержали.

Он уже несколько часов находится в офисе полиции в аэропорту. Как пишет газета, проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждает, что намеревался продать их с аукциона.

Почему это является нарушением или поводом для задержания, издание не объясняет. Возможно, актер был обязан задекларировать роскошный аксессуар.

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