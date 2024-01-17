Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в швейцарском Давосе из-за поломки самолета.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вылет главного американского дипломата, который представлял США на Всемирном экономическом форуме, был намечен на среду. Самолет Boeing 737 подали на взлетную полосу и Блинкен даже успел в него сесть, но внезапно обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет признали небезопасным для полета.

В результате из Брюсселя в Цюрих Блинкену пригнали другой самолет, на котором он смог улететь, а многие его помощники и члены пресс-пула, сопровождавшие госсекретаря в Швейцарии, были вынуждены искать коммерческие рейсы для возвращения в Вашингтон.

Как мы писали, в сентябре похожая история приключилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Тот не смог вылететь из Индии после участия в саммите стран G20 ("Большой двадцатки") из-за технической неисправности самолета.

А летом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь до Австралии из-за технических неполадок с самолетом.