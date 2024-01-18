Папа римский Франциск назвал секс "божьим даром", но признал, что ему угрожает порнография.

Об этом понтифик заявил во время одного из своих выступлений, пишут итальянские СМИ.

По словам папы римского, "сексуальное удовольствие – это дар Божий. Но ему угрожает порнография: тип удовлетворения без отношений, который может порождать формы зависимости". Также понтифик заявил, что целомудрие является добродетелью, которую не следует путать с сексуальным воздержанием.

"Любить - это уважать других, стремиться к их счастью, развивать к ним сочувствие, погружаться в познание чужого тела, психологии и души, которые необходимо созерцать ради красоты, что они несут", - сказал папа римский.

В своей речи, посвященной пороку похоти, понтифик подчеркнул, что в христианстве нет осуждения полового инстинкта.

"Однако это прекрасное измерение нашей человечности не лишено опасностей. Если оно не осквернено пороком, влюбленность - одно из самых чистых чувств. Влюбленный человек становится щедрым, любит дарить подарки, пишет письма и стихи. Он перестает думать о себе и полностью проецируется на другого. Это прекрасно!" - подытожил папа римский.

Напомним, ранее папа римский Франциск признал, что даже священники и монахини увлекаются просмотром порнографии. Он предупредил их об опасности просмотра откровенных видео, ведь они "ослабляют сердце".

Также мы писали, что священника из окружения папы римского обвинили в оргиях с участием монашек.