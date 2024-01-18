В ближайшее время начнется практическое внедрение подписанного Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о разминировании Черного моря.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в ходе онлайн-брифинга по теме "Украинско-турецкие отношения: как сейчас осуществляется сотрудничество между странами, дальнейшие планы сотрудничества".

Дипломат отметил, что каждая из стран имеет свои особенности в процессе внедрения трехстороннего меморандума, подписанного 11 января.

Например, Румыния уже завершила данную процедуру, Болгария находится в процессе внутригосударственных процедур, в то время как в Турции этот документ должен пройти ратификацию, поскольку использование подразделений вооруженных сил, занимающихся разминированием, подпадает под компетенцию парламента. Ожидается, что начало практической реализации меморандума возможно летом.

"Наиболее вероятно, что выход кораблей в море состоится где-то в летние месяцы, ареал охвата - это международные воды. Условно говоря, если мы проведем линию от Одессы к Босфору, то к западу от этой линии. То есть можно считать, что от прежней линии зернового коридора на запад к территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции", - сказал Боднар.

Разминирование будет проходить в рамках НАТО поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности.

Ранее летом СМИ сообщали, что для полного разминирования территорий Украине понадобится около 800 лет. Украина стала самой заминированной страной в мире.