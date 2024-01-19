Фонд государственного имущества (ФГИ) анонсировал приватизацию гостиницы "Украина" в центре Киева.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль на своей странице в Фейсбуке.

По словам Коваля, гостиница накопила более 45 миллионов гривен долгов. Из-за военного положения гостиница недозаполнена, но ежемесячно в ней проходят в среднем 15 конференций. В общей сложности там доступны 363 номера. Кроме того, есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек, и паркинг на 80 машин.

"Во время войны должны использоваться внутренние резервы государства. А приватизация – это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны. А также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий", - добавил глава ФГИ.

Ранее сообщалось, что две киевские квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева, которые в июле конфисковал Высший антикоррупционный суд, отдают в управление Фонду госимущества.

Также мы писали, что Кабинет министров добавил в список объектов на приватизацию Уманский ликеро-водочный завод.