Касательно заявления главы ГУР Кирилла Буданова о том, что нет доказательств гибели Евгения Пригожина.

Постановка под вопрос смерти Пригожина открывает для украинских и западных спецслужб простор для организации весьма нестандартных спецопераций.

Например - найти двойника Пригожина и раскрутить его как "настоящего Пригожина", которого "пытался убить Путин, но не смог". ЛжеПригожин может призвать к новому "маршу справедливости" на Москву. А если украинские и западные спецслужбы смогут перевербовать часть командиров "Вагнера", чтоб те признали "настоящим Пригожиным" его двойника, то затея может иметь и какие-то практические последствия. Как минимум, сильно подпортить предвыборную кампанию Путина.

В российской истории уже был подобный прецедент - явление в начале 17 века "Лжедмитрия", который выдавал себя за царевича Дмитрия Ивановича (по легенде его якобы убил в Угличе Борис Годунов, после чего занял царский престол). При помощи поляков Лжедмитрий сумел захватить Москву. Это положило начало периоду "Смутного времени", в ходе которого российское государство чуть было не прекратило свое существование, а Москва была захвачена поляками, откуда их выбило ополчение Минина и Пожарского в 1612 году.

Естественно, сейчас не 17 век, а Путин - не Борис Годунов. Но попытаться раскачать ситуацию внутри РФ на теме "Пригожин на самом деле жив", Украина и Запад, теоретически, могут.

Каких-либо доказательств подготовки операции "Лжедмитрий-2024" пока нет. Но стоит отметить, что в ТикТок уже несколько недель раскручиваются видеоролики с намеками, что в конце января будут какие-то важные новости, связанные с Пригожиным и "Вагнером".

Напомним, что после неудачного мятежа "Вагнера" Путин распорядился усилить охрану Москвы.