"Байден не может сказать то же самое". Трамп сообщил, что успешно прошел тест на умственные способности
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему еще далеко до тех умственных проблем, которые наблюдаются у действующего главы Белого дома Джо Байдена.
Об этом политик-республиканец сказал на митинге в Нью-Гемпшире
"Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница", - отметил Трамп .
Он добавил, что хотя "речь не о возрасте" и "каждый стареет по-разному", он чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, и даже успешно прошел когнитивный тест у доктора.
"Байден не может сказать то же самое. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал бывший президент.
Байден - старейший в истории президент США, сейчас ему 81 год. Он часто допускает оговорки, забывает и путает имена и должности (в том числе собственную), выглядит растерянным и физически слабым. Он несколько раз падал на публике, например весной 2021 года он рухнул на трапе самолета. В Белом доме тогда этот инцидент объяснили сильным ветром.
Осенью Трамп опубликовал предвыборное видео, в котором сравнил свое президентство с каденцией Байдена. Правление Байдена иллюстрируется в видео его спотыканиями, падениями и рукопожатиями с пустотой.