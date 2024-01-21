Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему еще далеко до тех умственных проблем, которые наблюдаются у действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом политик-республиканец сказал на митинге в Нью-Гемпшире

"Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница", - отметил Трамп .

Он добавил, что хотя "речь не о возрасте" и "каждый стареет по-разному", он чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, и даже успешно прошел когнитивный тест у доктора.

"Байден не может сказать то же самое. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал бывший президент.

Байден - старейший в истории президент США, сейчас ему 81 год. Он часто допускает оговорки, забывает и путает имена и должности (в том числе собственную), выглядит растерянным и физически слабым. Он несколько раз падал на публике, например весной 2021 года он рухнул на трапе самолета. В Белом доме тогда этот инцидент объяснили сильным ветром.

Осенью Трамп опубликовал предвыборное видео, в котором сравнил свое президентство с каденцией Байдена. Правление Байдена иллюстрируется в видео его спотыканиями, падениями и рукопожатиями с пустотой.

