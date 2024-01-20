На фоне многочисленных прогнозов на Западе, что возвращение Дональда Трампа к власти в США приведет к катастрофе и к прекращению поддержки Украины, экс-президента Соединенных Штатов внезапно поддержал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По его словам, Трамп может быть именно тем, "что нужно миру" прямо сейчас.

"Нам всем нужно повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе", - написал в пятницу бывший британский лидер в своей еженедельной колонке Daily Mail.

"Если он поступит правильно и поддержит украинцев - а я верю, что так и будет - президентство Трампа может стать большой победой для мира", - добавил Джонсон.

По его словам, миру нужен лидер, "чья готовность применять силу и явная непредсказуемость является основным сдерживающим фактором для врагов Запада", который является "энтузиастом свободного рынка и капитализма" и который заинтересован в "надлежащем соглашении о свободной торговле с Британией".

В своей колонке Джонсон написал, что Трамп был первым президентом США, который встал на защиту Украины, подарив ей в 2018 году "те противотанковые средства Javelin", которые были "столь ценны" в битве за Киев.

"Поэтому, что бы они сейчас ни говорили о президенте Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, прекративший поддержку страны, которой он уже помог", - подытожил Джонсон.

Напомним, после победы на праймериз в штате Айова Трамп заявил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну в Украине. Он сообщил, что "прекрасно ладит" с Путиным и "хорошо знает" Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

А сегодня Владимир Зеленский назвал опасной идею Трампа завершить за сутки войну в Украине и пригласил его в Киев.