Накануне начала вторжения РФ в Украину о Владимире Ленине, 100-летие со дня смерти которого отмечается сегодня, часто вспоминал недобрым словом Владимир Путин.

Глава Кремля называл Ильича "создателем Украины", обвинял лидера большевиков в том, что он передал Украине "земли исторической России", и критиковал ленинский подход к созданию СССР, согласно которому это был союз республик с формально очень широкими полномочиями, вплоть до права выхода (подробнее о том, как создавался Советский Союз, "Страна" писала в отдельном материале).

Некоторые российские комментаторы пошли еще дальше и утверждают, что большевики создали не только Украину, но и украинскую нацию.

Естественно, это не имеет отношения к реальности.

Украинское национальное движение существовало еще до 1917 года, а после революции его усилиями была создана Украинская народная республика. Воюя и с большевиками, и с белыми, УНР в итоге прекратила существование, но несмотря на это говорить о том, что до создания УССР Украины не существовало, не приходится.

Однако создание СССР в том виде, на котором настоял Ленин, безусловно, имело значение для событий, в ходе которых Украина через почти 70 лет обрела независимость.

Во-первых, заложенное при создании СССР право республик на выход все-таки сыграло немалую роль в том, что Украина смогла получить независимость без войны и кровопролития.

Безусловно, на это повлияли полный паралич союзной власти после провала ГКЧП и конкуренция президента СССР Михаила Горбачева с президентом России Борисом Ельциным. Тем не менее конституционное право Украины, России и Беларуси как республик-основателей СССР на выход из него было важным фактором того, что процесс прошел тогда мирно.

Во-вторых, Советский Союз дал Украине ее международно признанные границы. Границы 1991 года, выход на которые обозначил как конечную цель в нынешней войне Владимир Зеленский, - это границы УССР, определенные рядом решений руководства СССР.

В-третьих, есть и более глобальный вопрос. А что было бы с украинской нацией, не случись революция 1917 года и сохранись Российская империя, в которой украинцев не признавали отдельной нацией, а считали частью "триединого русского народа"? И что если она стала бы одной из стран-победительниц в Первой мировой войне, присоединив по ее итогам Западную Украину? Или если в Гражданской войне победили бы не большевики, а белые (шансы на это у белых были выше, чем у УНР, как показал ход войны в 1919 году), один из вождей которых генерал Антон Деникин так формулировал свое кредо по украинскому вопросу: "Украина обязана стать, наконец, на путь русской государственности, должна, наконец, пройти сквозь узкую щель украинского шовинизма в широкие ворота свободного от большевиков государства российского".

Проще говоря, что было бы с украинской нацией, если бы после 1917 года в том или ином виде сохранилась "единая и неделимая Россия", которая бы не признавала ни украинскую нацию, ни украинский язык?

Тут стоит сказать, что большевики существование украинской нации признавали. И украинский язык не запрещали, а в 1920-е годы даже активно его насаждали в рамках политики "коренизации" (она проводилась и в других национальных республиках).

Делали они это, естественно, не из особой любви к украинской нации (они вообще мыслили категориями не наций, а классов), а из практических соображений. В годы гражданской войны им нужно было завоевать симпатии украинских селян и показать, что советская власть отличается от "великодержавной шовинистической белогвардейщины". А после окончания войны русское белое движение все равно еще долгое время воспринималось большевиками как главный враг. И политика украинизации-коренизации в стратегию борьбы с ним вполне вписывалась.

К слову, если бы 100 лет назад какой-нибудь идеолог большевиков вдруг прочел статью Путина о "единстве русского и украинского народов", его вердикт был бы однозначен: махровая антисоветчина и реакционная белогвардейщина.

Потом украинизацию постепенно свернули, но украинский язык продолжали изучать во всех школах УССР, включая русские (правда, от него можно было попросить "освобождение"), на нем издавали книги и газеты, вещало радио и телевидение. Украина в виде УССР имела определенные, пусть и формальные, элементы государственности и стала одной из стран - основательниц ООН.

Наконец, в паспорте была графа "национальность", в которой никому не запрещалось писать "украинец" (согласно переписи населения 1989 года, украинцами себя назвали 72% населения республики).

Однако, даже несмотря на все это, к концу 1980-х годов в большинстве городов УССР (за исключением западноукраинских регионов) украинский язык практически исчез из повседневного общения. Причина этого лишь отчасти была связана с политикой государства, а в большей степени - с тем, что русский язык в СССР был языком городской массовой культуры и по мере развития процессов урбанизации на него переходили переезжающие в города люди разных национальностей (возможно, не в первом, но во втором поколении). И наиболее быстро (в силу схожести языков) этот процесс шел среди украинцев и белорусов.

Если бы после событий 1917 года сохранилась "единая и неделимая Россия", то там шли бы те же процессы, что и в СССР: ликвидация безграмотности, индустриализация и вместе с ней урбанизация. Однако все это происходило бы исключительно на основе русского языка, без хотя бы частичного (как это было в СССР) использования украинского. А также с насаждением единственно возможной для всех восточных славян национальной идентификации - русской (никакой записи "украинец" в паспорте или еще где-либо не быть не могло).

При таких условиях русификация населения Украины и исчезновение украинского языка из сферы общения шли бы неизмеримо быстрее, чем в СССР.

К чему бы это в результате привело, можно увидеть на примере современного населения Краснодарского края, значительная часть которого - это потомки переселенцев из Запорожской сечи, кубанских казаков. Они поют украинские народные песни, иногда надевают украинскую национальную одежду, но при этом называют себя русскими (причем еще с 1990-х годов Кубань считается одним из самых национал-патриотических регионов РФ) и в подавляющем большинстве говорят по русски. А украинский язык, на котором еще кое-где общаются пожилые станичники, считается местным диалектом русского языка - "балачкой".

Естественно, русификация была бы возможной, только если "единая и неделимая Россия" смогла окончательно подавить украинское национальное движение и не допустить даже создания украинской автономии. А последнее исключать нельзя, учитывая, что во всей Европе в первой половине ХХ века шли очень бурные процессы национального самоопределения.

В любом случае, история не знает сослагательного наклонения.

Но очевидно, что в ходе нынешней войны Путин пытается переиграть не только итоги распада СССР 1991 года, но и появление самого СССР в том виде, в котором его создал Ленин. Современная РФ как бы возвращается к "белогвардейским" принципам "единой и неделимой России".

И в этом плане для Путина Ленин действительно является идеологическим противником, хотя сейчас россияне в захваченных городах Украины и возвращают на постаменты памятники вождю пролетариата.