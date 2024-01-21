За последнюю неделю в США погибли не менее 89 человек из-за арктических холодов.

Об этом сообщает телекомпания NBC.

В частности, подтверждено, что в штате Теннесси умерли 25 человек, а в штате Орегон - не менее 16 человек.

Также смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

С 12 января на большей части территории Соединенных Штатов отмечается резкое похолодание и идут снегопады. Западные СМИ сообщали, что 17 января во многих регионах центральной части США температура воздуха опускалась до -34,4 градусов.

Синоптики прогнозируют, что снежная и морозная погода продержится и на следующей неделе.

"Арктический воздух в сочетании с влажностью вызовут обледенения и гололедицу от Оклахомы до Иллинойса. Поездки по дорогам будут опасны", - предупредили американцев метеорологи.

Между тем ученые заявили, что природное явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод - вызовет наводнения и сильную жару в начале 2024 года. По мнению экспертов, через несколько месяцев мир снова ждет экстремальная погода.

А два года назад канадские и британские ученые провели исследование о влиянии климатических изменений на судьбу Земли. Согласно худшему из сценариев развития ситуации, планета может стать непригодной для жизни уже через 500 лет.