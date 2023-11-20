Ученые предупреждают, что природное явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод - вызовет наводнения и сильную жару в начале 2024 года. Через несколько месяцев мир снова ждет экстремальная погода.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Природный феномен Эль-Ниньо, который помог миру достичь рекордной жары в этом году и продолжает усугублять погодные условия, сохранится и в 2024 году, говорят ученые. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры в краткосрочной перспективе.

Компании в различных сферах предупредили о перебоях в поставках товаров и логистике. Ожидается, что явление Эль-Ниньо продлится как минимум до апреля следующего года, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Поскольку этот год уже признан "самым теплым за всю историю наблюдений", 2024 год может быть "даже теплее, чем 2023", заявил ее генеральный секретарь Петтери Таалас.

"Экстремальные явления, такие как аномальная жара, засуха, лесные пожары, сильные дожди и наводнения, усилятся в некоторых регионах с серьезными последствиями", - сказал он.

Ранее в ООН пообещали жителям Земли самые жаркие пять лет в истории наблюдений.

Также сообщалось, что прошедшая зима в Киеве вошла в десятку самых теплых с 1881 года.