Во Франции суд ограничил 88-летнего легендарного актера Алена Делона в дееспособности, назначив ему представителя. В результате звезда кино не сможет самостоятельно распоряжаться недвижимостью.

Об этом сообщает BFMTV.

По информации издания, судья предоставил Делону судебную защиту, и поэтому был назначен официальный представитель актера.

Процедура предоставления судебной защиты предполагает, что попавшему под нее оставляют определенную автономию: он может выполнять многочисленные действия, за исключением самых важных с юридической точки зрения, порученных назначенному агенту. При этом речь не идет о помещении Делона под опеку.

Представитель обязан "помогать Делону в медицинском наблюдении и выборе врачей", пишет BFMTV.

Новость также прокомментировал сын актера Энтони Делон.

"Если это поможет прояснить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с фактами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", - сказал он.

Решение вынесено на фоне затяжного скандала с сиделкой Делона, 68-летней японкой Хироми Ролен, которая подала заявление на членов его семьи. Женщина обвинила их в применении насилия "с отягчающими обстоятельствами, которое подтверждено результатами медицинского обследования".

В свою очередь дети Делона обвинили Ролен в жестком обращении с актером. По их данным, она контролировала его телефонные разговоры и переписки и плохо обращалась с его собакой. В итоге после двухлетних взаимных обвинений актер попросил ее покинуть его дом.

Как мы писали, в марте 2022 года Делон решился на эвтаназию.

"С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее", — говорил тогда он.

Однако уже осенью того же года Делон взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.