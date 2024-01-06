Немецкий актер Кристиан Клепсер, известный поклонникам кино под псевдонимом Кристиан Оливер, погиб в авиакатастрофе, которая произошла в Карибском море.

Об этом сообщила в Фейсбуке полиция Сент-Винсента и Гренадин.

По данным правоохранителей, 4 января небольшой легкомоторный самолет, летевший с острова Бекия в Сент-Люсию, упал в воду в одной морской миле к западу от Малого Невиса. Все находившиеся на борту люди погибли. Это 51-летний Оливер, его дочери 12-летняя Анник и 10-летняя Мадита, а также пилот Роберт Сакс.

В полиции отметили, что через несколько мгновений после взлета у самолета возникли проблемы, и он рухнул в океан. Рыбаки и дайверы с фермы по соседству прибыли на место происшествия на своих лодках, чтобы оказать помощь.

Вскоре из воды извлекли тела погибших, местный врач констатировал их смерть.

За три дня до смерти актер опубликовал в Инстаграме пост, в котором передавал "привет из рая".

"Привет из уголка в раю! 2024 год, жди нас!" - написано в публикации.

Кристиан Оливер известен по ролям в фильмах "Операция "Валькирия", "Гремучие змеи", "Спиди-гонщик" и сериалам "Спецотряд "Кобра", "Восьмое чувство", "Параллельные миры" и "Инспектор Джордж Джентли".

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