Российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе.

Об этом в Сториз Инстаграма сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.

По ее словам, пуля попала в бронежилет отца.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно, психи реально", - написала Евдокия.

По данным СМИ, у Охлобыстина вследствие попадания пули трещина в ребре, сейчас он наблюдается у врачей, его здоровью ничего не угрожает.

Иван Охлобыстин - последовательный сторонник "ДНР". Неоднократно бывал в Донецке. Известно, что в ноябре 2016 года актер получил "паспорт "ДНР". Осенью прошлого года мы писали о его очередной поездке на Донбасс. Тогда он приехал в Донецк и попозировал вместе с людьми в форме.

Той же осенью, только немного позже, в оккупированный Донецк наведывался и российский телеведущий Владимир Соловьев. Там он побывал на развалинах аэропорта и встретился с "главой ДНР" Денисом Пушилиным.



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