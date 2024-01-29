Лидер советской и российской трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий заявил, что его задержали в Москве за "перформанс с водкой".

Об этом сам Троицкий сообщил ТАСС.

По словам 57-летнего музыканта, который также известен как "Паук", вместе с ним также задержаны участники его коллектива.

"У нас был перформанс с десятью бутылками водки в московском кинотеатре "Октябрь", где проходит премьера "Брата-3". Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Несмотря на то, что в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво, нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте", - рассказал Троицкий.

В правоохранительных органах журналистам подтвердили, что Троицкий задержан, но от дальнейших комментариев отказались.

Ранее мы рассказывали, как российский рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) пьяным гонял по Москве на своем BMW i8 на скорости 230 километров в час. Полиции пришлось окружить его и составить протокол. При этом музыкант признался, что нетрезв, и пытался откупиться от правоохранителей.

Также мы сообщали, что в Москве обокрали спящего на скамейке пьяного певца Сергея Пенкина.