Гражданина Германии не смогли наказать за пьяную езду во Львове, потому что полиция не предоставила ему переводчика.

Об этом сообщают местные СМИ.

Нетрезвого гражданина Германии Косе Эрсина остановили во Львове в комендантский час за рулем BMW в мае прошлого года.

В суде он свою вину отрицал. Проверка драгером показала в его крови 0,33 промилле, но на видео полицейский на английском языке озвучил результат – 0,22 промилле. Также полиция не предоставила немцу переводчика и не разъяснила его права.

Судья закрыла дело из-за отсутствия в действиях водителя состава правонарушения.

Ранее мы писали, что между Киевом и Черниговом полиция остановила пьяного 40-летнего мужчину, который ехал на квадроцикле с игрушечным медведем. Мужчину остановили, так как он нарушил комендантский час. Во время общения с ним патрульные заметили у него явные признаки опьянения.

Также мы рассказывали, как под Винницей патрульные задержали нетрезвого водителя авто, степень опьянения которого зашкалила спецприбор драгер и составила более пяти промилле алкоголя.