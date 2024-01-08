Гражданина Германии не наказали за пьяную езду во Львове, потому что полиция не предоставила ему переводчика - СМИ
Гражданина Германии не смогли наказать за пьяную езду во Львове, потому что полиция не предоставила ему переводчика.
Об этом сообщают местные СМИ.
Нетрезвого гражданина Германии Косе Эрсина остановили во Львове в комендантский час за рулем BMW в мае прошлого года.
В суде он свою вину отрицал. Проверка драгером показала в его крови 0,33 промилле, но на видео полицейский на английском языке озвучил результат – 0,22 промилле. Также полиция не предоставила немцу переводчика и не разъяснила его права.
Судья закрыла дело из-за отсутствия в действиях водителя состава правонарушения.
Ранее мы писали, что между Киевом и Черниговом полиция остановила пьяного 40-летнего мужчину, который ехал на квадроцикле с игрушечным медведем. Мужчину остановили, так как он нарушил комендантский час. Во время общения с ним патрульные заметили у него явные признаки опьянения.
Также мы рассказывали, как под Винницей патрульные задержали нетрезвого водителя авто, степень опьянения которого зашкалила спецприбор драгер и составила более пяти промилле алкоголя.