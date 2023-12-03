Между Киевом и Черниговом полиция остановила пьяного 40-летнего мужчину, который ехал на квадроцикле с игрушечным медведем.

Об этом сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Киевской области.

Происшествие произошло 1 декабря ночью, на 38-м километре трассы из столицы на Чернигов.

Мужчину остановили, так как он нарушил комендантский час. Во время общения с ним патрульные заметили у него явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, дрожание пальцев рук и странное поведение. Мужчина согласился пройти осмотр на опьянение, драгер показал у него в крови 1,41 промилле. Этот показатель превышает норму в 7 раз.

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления транспортным средством.

Ранее мы рассказывали, как под Винницей патрульные задержали нетрезвого водителя авто, степень опьянения которого зашкалила спецприбор драгер и составила более пяти промилле алкоголя.

До этого подобная история произошла и в столице, где задержали водителя, степень опьянения которого превысила технический лимит драгера.